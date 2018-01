Sharapova: prêmio de melhor tenista A russa Maria Sharapova conquistou, na noite desta quarta-feira, mais um título para seu currículo. Mas não foi dentro das quadras. Desta vez, Sharapova levou o prêmio ESPY de melhor tenista de 2004, em um evento promovido pelo canal de esportes a cabo norte-americano ESPN, em Los Angeles. Graças ao seu ótimo desempenho na temporada passada, quando ganhou o Aberto de Wimbledon, a russa desbancou as norte-americanas Serena Williams e Lindsay Davenport. Entre os homens, o melhor tenista só poderia ser mesmo o suíço Roger Federer, ganhador de três dos quatro Grand Slams da temporada - perdeu em Roland Garros para Gustavo Kuerten, nas oitavas-de-final. Os prêmios máximos do evento - o melhor esportista de 2004 - foram para o ciclista norte-americano Lance Armstrong, entre os homens, e para a jogadora de golfe sueco Annika Sorenstam, entre as mulheres. Sharapova também concorria nesta categoria, ao lado da nadadora Natalie Coughlin e a jogadora de basquete Seimone Augustus. Em outras categorias, destaque para o canadense Steve Nash, do Phoenix Suns (melhor jogador da NBA), para o nadador norte-americano Michael Phelps (melhor atuação masculina nas Olimpíadas de Atenas) e para a norte-americana Mia Hamm (melhor jogadora de futebol).