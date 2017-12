Sharapova se classifica às quartas-de-final em Birmingham A tenista russa Maria Sharapova, número quatro do mundo, derrotou com tranqüilidade nesta quinta-feira a chinesa Na Li por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, pelas oitavas de final do Torneio de Birmingham, evento que distribui cerca de US$ 200 mil em prêmios. Agora, Sharapova vai enfrentar a italiana Mara Santangelo, que nesta quinta eliminou a japonesa Ai Sugiyama por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4. Em outro jogo, a russa Vera Zvonareva passou pela russa Anna Chakvetadze por 2 a 0, parciais de 6/4 e 6/3. Já a italiana Francesca Schiavone, cabeça-de-chave número dois, derrotou a búlgara Tsvetna Pironkova por 2 a 1, parciais de 3/6, 6/3 e 6/1. Também por 2 a 1, a norte-americana Jamea Jackson passou pela servia Jelena Jankovic, parciais de 6/4, 0/6 e 7/5. Outra que venceu por 2 a 1 foi a francesa Marion Bartoli - ela passou pela japonesa Ayumi Morita (6/4, 5/7, 6/2). A competição em Birmingham é disputada na grama e serve de preparação para Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano, que começará no final de junho.