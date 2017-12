Sharapova se classifica às semifinais na Inglaterra Com tranqüilidade, a tenista russa Maria Sharapova, número quatro do mundo, derrotou nesta sexta-feira a italiana Mara Santangelo por 2 sets a 0, pelas quartas-de-final do Torneio de Birmingham, evento que distribui mais de US$ 200 mil em prêmios e conta pontos para o ranking da WTA. Jogando em quadra de grama, que é sua especialidade, Sharapova não encontrou problemas para fazer duplos 6/2 na italiana. Agora, a tenista russa vai enfrentar a vencedora do confronto entre a norte-americana Jamea Jackson e a russa Elena Likhovtseva. Em outro jogo, a norte-americana Meilen Tu venceu a francesa Marion Bartoli por duplos 6/4. Ela vai enfrentar nas semifinais a russa Vera Zvonareva, que passou pela italiana Francesca Schiavone por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/1.