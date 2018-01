Sharapova será cabeça-de-chave número um do Pan Pacífico Os organizadores do Pan Pacífico de Tênis confirmaram nesta quinta-feira que a russa Maria Sharapova, atual número dois do mundo, será a cabeça-de-chave número um da competição, que começa a ser disputada no mês de janeiro, em Tóquio. Foi nesse torneio, no ano de 2003, que Sharapova conquistou o seu primeiro título como profissional. A russa, atual campeã do US Open, também ganhou a edição de 2005. Neste ano, a vencedora do Pan Pacifico foi a também russa Elena Dementieva, número oito do mundo. Dementieva também poderá defender os seus pontos na competição, já que ela também confirmou que participará da edição 2007. Quatro vezes campeã do torneio, a suíça Martina Hingis, número sete da WTA, será a outra tenista de destaque a disputar o Pan Pacifico.