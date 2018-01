Sharapova sobe e embola disputa no ranking da WTA Campeã do US Open, o último Grand Slam da temporada, a tenista russa Maria Sharapova subiu para o terceiro lugar no novo ranking da WTA, divulgado nesta segunda-feira, com 3.125 pontos. Ela ultrapassou a belga Kim Clijsters, que não participou da competição norte-americana por causa de uma lesão. A também belga Justine Henin-Hardenne, que foi derrotada por Sharapova na final, foi para 3.474 pontos, mas não conseguiu ultrapassar a francesa Amelie Mauresmo, atual campeã de Wimbledon, que tem 3.610. Outra novidade entre as dez primeiras colocadas foi a russa Svetlana Kuznetsova, que ganhou duas posições e foi para o quinto lugar, com 2.168, seguida por sua compatriota Elena Dementieva, que tem 2.027. A melhor brasileira na lista é Jenifer Widjaja, número 237 do mundo, com 110 pontos.