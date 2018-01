Sharapova sobe e encosta em Henin no ranking da WTA A tenista russa Maria Sharapova subiu para 2.739 pontos no novo ranking mundial divulgado nesta segunda-feira pela WTA e diminuiu a diferença para a terceira colocada, a belga Justine Henin-Hardenne, que se manteve com 3.093. No entanto, as duas tenistas não participarão do WTA de Montreal, evento canadense que será disputado a partir desta segunda. Outra que não estará presente é a francesa Amelie Mauresmo, número um do mundo, com 3.692 pontos - elas estarão descansando para a disputa do US Open. Apenas a belga Kim Clijsters estará participando. Por sinal, a número dois do mundo perdeu 257 pontos em comparação com o ranking anterior, ficando com 3.359. Ainda na nova lista da WTA, a única alteração entre as primeiras colocadas ficou por conta da chinesa Na Li, que subiu duas posições e foi para o 20.º lugar, com 815 pontos.