Sharapova ultrapassa Henin e é a número dois da WTA Com o título do Torneio de Linz, conquistado no último domingo, a tenista russa Maria Sharapova assumiu a segunda posição do ranking mundial da WTA, divulgado nesta segunda-feira, ao ultrapassar a belga Justine Henin-Hardenne. De quebra, a russa colocou 59 pontos de vantagem sobre Henin. Nesta temporada, Sharapova conquistou 56 vitórias em 64 partidas disputadas, além de faturar mais de US$ 3,4 milhões em prêmios. Agora, a tenista russa vai descansar ao longo desta semana para poder se preparar para a disputa do Masters Cup de Madri, competição que reunirá as melhores tenistas do ano. Se conquistar o título de Madri, Sharapova assumirá a liderança do ranking, que neste momento pertence à francesa Amelie Mauresmo, que tem 3.741 pontos. Outra que disputará a competição na Espanha é a belga Kim Clijsters, atual número seis da WTA, que já está totalmente recuperada de uma lesão no pulso - como preparação, Clijsters participará nesta semana do torneio belga de Hasselt.