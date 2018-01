Sharapova vai jogar no sacrifício Ainda se recuperando de uma lesão nas costas, a tenista russa Maria Sharapova confirmou nesta quinta-feira que vai disputar o Aberto da Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam da temporada, que começa na segunda, em Melbourne. Mas ela revelou que jogará no sacrifício. ?Acredito que necessitarei de algumas partidas de preparação. Não estarei jogando meu melhor tênis nos primeiros encontros, mas a medida em que for ganhando ritmo de jogo voltarei à minha melhor forma?, disse a tenista russa, atual número 4 do ranking da WTA. ?A lesão ainda me incomoda, mas vou superar a dor e fazer o possível para ganhar as partidas.? Os últimos exames mostram que as dores se devem a uma costela deslocada - devido ao esforço físico. A lesão atrapalhou Sharapova no segundo semestre do ano passado e já provocou sua desistência no Torneio de Gold Coast, na Austrália, no começo do mês.