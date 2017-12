Sharapova vence checa e vai à 3ª rodada em Paris A russa Maria Sharapova não teve dificuldades para se classificar para a terceira rodada de Roland Garros, ao derrotar a cheva Iveta Benesova por 2 a 0 (6/4 e 6/1), em 1 hora e 18 minutos. Mais difícil para Sharapova, que voltou a encantar a torcida com seu vestido ao estilo bailarina, foi superar a forte chuva que atingiu Paris e interrompeu a partida duas vezes - na primeira vez, por mais de uma hora. Sharapova, que ainda se recupera de uma lesão no tornozelo que a afastou de toda a temporada de saibro, prévia para o segundo Grand Slam do ano, vai enfrentar a terceira rodada a vencedora do duelo entre a australiana Alicia Molik e a romena Anda Perianu. No único jogo da chave feminina encerrado antes das chuvas, a russa Dinara Safina passou pela checa Hana Sromova por 2 a 0 (6/0 e 6/2). Na volta, a japonesa Ai Sugiyama, cbeça-de-chave número 22, foi derrotada por 2 a 1 pela francesa Aravane Rezai, parciais de 4/6, 6/4 e 6/3. Confira outros resultados do torneio feminino: Jelena Jankovic (SER) 2 x 1 Marion Bartoli (FRA) - 2/6. 6/4 e 6/1 Alize Cornet (FRA) 2 x 1 Virginia Ruano Pascual (ESP) - 6/4, 4/6 e 6/1 Katarina Srebotnik (ESV) 2 x 1 Ashley Harkleroad (EUA) - 6/3 e 6/2 Na Li (CHN) 2 x 0 Anna Chakvetadze (RUS) - 7/5 e 6/3 Nicole Vaidisova (RCH) 2 x 0 Tiantian Sun (CHN) - 6/1 e 6/3 Flavia Pennetta (ITA) 2 x 0 Kirsten Flipkens (BEL) - 6/1 e 6/0