Sharapova vence de virada e passa às quartas em Miami A russa Maria Sharapova teve trabalho para vencer a compatriota Maria Kirilenko, nesta segunda-feira, e avançar às quartas-de-final do Masters Series de Miami, nos Estados Unidos. A tenista número quatro do mundo ganhou por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/1. Na próxima fase, Sharapova enfrentará novamente uma compatriota, Anastasia Myskina, que bateu Anna Chakvetadze por 6/3 e 6/2. Quem também precisou suar muito para passar às quartas foi a japonesa Ai Sugiyama, que venceu por 2 sets a 1 a sueca Sofia Arvidsson, com parciais de 6/7 (4-7), 6/3 e 6/2. Sugiyama vai jogar contra a russa Svetlana Kuznetsova, que bateu a suíça Patty Schnyder por desistência. A grande surpresa entre as mulheres foi a derrota da russa Elena Dementieva, oitava do mundo, que perdeu por fáceis 2 sets a 0 (2/6 e 1/6) para a francesa Tatiana Golovin.