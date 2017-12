Sharapova vence Dementieva na estréia do Masters de Madri O dia não poderia ter sido melhor para a russa Maria Sharapova na abertura do Masters Feminino de Tênis, disputado em Madri, na Espanha. Ela venceu na estréia a sua compatriota Elena Dementieva, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, pelo Grupo Vermelho do torneio. Além disso, Sharapova viu sua maior rival na briga para terminar o ano como número 1 do mundo, a francesa Amelie Mauresmo, perder surpreendentemente para a russa Nadia Petrova por 6/2 e 6/2, na primeira partida válida pelo Grupo Amarelo do Masters. Com um jogo sólido e cometendo poucos erros, Sharapova alcançou sua sexta vitória em oito jogos contra Dementieva. De quebra, se vingou da derrota no último confronto, nas semifinais do Torneio de Los Angeles. Número 2 do ranking mundial, Sharapova disse que chegou "nas alturas" para o Masters de Madri. Confessou que as recentes conquistas - os títulos do US Open, Zurique e Linz - deram a necessária confiança para buscar o segundo título de sua carreira desta competição, que reúne as oito melhores jogadoras da temporada - a musa russa já foi campeã em 2004. Em Madri, Sharapova também deu uma boa notícia para a torcida russa. Depois de longa espera, confirmou que irá, enfim, defender a Rússia na Fed Cup (versão feminina da Copa Davis), em abril do próximo ano, no confronto diante da Espanha.