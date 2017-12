Sharapova vence e pegará Hantuchova na final de Zurique A tenista russa Maria Sharapova, atual número três do mundo, confirmou o seu favoritismo e garantiu vaga na final do Torneio de Tênis de Zurique, competição que distribui mais de US$ 1,1 milhão em prêmios, ao derrotar neste sábado a eslovena Katarina Srebotnik por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/2. Sharapova encontrou dificuldades no primeiro set e só conseguiu a vitória no tie-break. No entanto, no segundo a russa não teve problemas para quebrar o serviço da eslovena e fechar o jogo. Cabeça-de-chave dois da competição, Sharapova, que já faturou mais de US$ 3,1 milhão em prêmios neste ano, busca o seu 14.º título na carreira. Com a vitória, a russa vai enfrentar na final de Zurique a tenista eslovaca Daniela Hantuchova, que surpreendeu neste sábado ao eliminar a favorita Svetlana Kuznetsova, cabeça-de-chave número três, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.