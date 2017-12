Sharapova vence e se classifica em torneio na Rússia Favorita ao título do Torneio de Tênis de Moscou, evento que distribui mais de US$ 1,3 milhão em prêmios, a tenista russa Maria Sharapova bateu nesta quarta-feira a sua compatriota Ekaterina Bychkova por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, pelas oitavas-de-final. Atual número três do mundo, Sharapova teve dificuldades com o forte saque de Bychkova e precisou de aproximadamente 1h45 para vencer. Agora, ela vai enfrentar nas quartas-de-final a vencedora do duelo entre a italiana Francesa Schiavone e a russa Anna Chakvetadze. Outra favorita, a russa Svetlana Kuznetsova, número quatro do mundo, decepcionou e foi eliminada nas oitavas pela sua compatriota Vera Zvonareva, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. Agora, Zvonareva vai enfrentar a vencedora do confronto entre as russas Elena Likhovtseva e Nadia Petrova. Por sinal, Petrova jogou nesta quarta-feira pela primeira rodada e venceu a alemã Anna-Lena Groenefeld por duplos 6/2. Ainda pela primeira rodada, mais duas partidas foram disputadas: a suíça Patty Schnyder, número nove do mundo, passou facilmente pela norte-americana Chanda Rubin por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/0. Por sua vez, a australiana Samantha Stosur fez 2 a 1 na suíça Emmanuelle Gagliardi (4/6, 6/3 e 6/2). Já pela primeira rodada do Torneio de Bangcoc, na Tailândia, competição que conta pontos para o ranking da WTA e distribui cerca de US$ 200 mil em prêmios, o destaque desta quarta-feira ficou por conta da grega Eleni Daniilidou, cabeça-de-chave número cinco, que passou pela taiwanesa Su-Wei Hsieh por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/3.