Sharapova vence e vai enfrentar Hingis em Indian Wells Pelo Torneio de Indian Wells, nos Estados Unidos, a tenista russa Maria Sharapova derrotou, na noite desta quarta-feira, a alemã Anna Lena Groenefeld por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, e garantiu vaga à semifinal da competição. Sua adversária será a suíça Martina Hingis, que eliminou a russa Dinara Safina por 2 a 0 (6/3 e 6/4). As tenistas já se enfrentaram por duas vezes neste ano, com uma vitória para cada lado. Pelo masculino, o espanhol Rafael Nadal enfrentou problemas devido às fortes dores no pé direito, mas conseguiu avançar à quarta-de-final do Masters de Indian Wells ao derrotar o francês Sebastien Grisjean por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Outro que também garantiu vaga à quarta de Indian Wells foi o croata Ivan Ljubicic, que venceu o seu compatriota Mario Ancic por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.