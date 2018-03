Sharapova vence mais uma em Roland Garros A tenista russa Maria Sharapova, número 1 do mundo, venceu a italiana Karin Knapp pela terceira rodada do Aberto da França. Sharapova marcou 7/6 e 6/0. Já a sérvia Jelena Jankovic, terceira no ranking mundial, eliminou a checa Dominika Cibulkova (7/5 e 6/3). No masculino, o espanhol David Ferrer derrotou o australiano Lleyton Hewitt (6/2, 3/6, 6/3, 3/6 e 6/4).