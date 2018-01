Sharapova vence rival e vai às semifinais em Miami A russa Maria Sharapova avançou para as semifinais do torneio de Miami, válido pelo Circuito Mundial feminino de tênis, ao derrotar sua maior inimiga, a também russa Anastásia Myskina com um duplo 6/3. Nesta quinta-feira, a badalada beldade russa volta à quadra de Crandon Park, em Key Biscayne, para enfrentar a francesa de origem russa, Tatiana Golovin, que derrotou a chinesa Jie Zheng por 3/6, 6/3 e 6/2, no último jogo da rodada. Esta é a segunda boa campanha consecutiva de Sharapova na temporada norte-americana - ela venceu o torneio de Indian Wells na semana passada. A outra semifinal do torneio feminino será às 15 horas de Brasília, entre a francesa Amelie Mauresmo e a russa Svetlena Kuznetsova. A programação de Miami nesta quinta-feira começa justamente com esta semifinal feminina (Mauresmo x Kuznetsova) e logo depois, a partir das 17 horas (Brasília), Andy Roddick joga com David Ferrer. Às 21 horas, Roger Federer enfrenta James Blake.