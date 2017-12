Sharapova vence suíça e avança às semifinais em Zurique A russa Maria Sharapova conseguiu, nesta sexta-feira, sua classificação às semifinais do WTA de Zurique, na Suíça, que distribui mais de 1,3 milhão de dólares. Com muita facilidade, a número 3 do mundo derrotou a suíça Timea Bacsinszky, uma das surpresas do torneio, por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/3. Disposta a se aproximar ainda mais da liderança do ranking, Sharapova terá pela frente a eslovena Katarina Srebotnik, que passou pela russa Maria Kirilenko também por 2 a 0 - parciais de 6/3 e 6/2. A rival de Maria Sharapova, que contou com o apoio da torcida local, surpreendeu a todos nesta semana. Logo na estréia, eliminou a russa Anastasia Myskina, que figura entre as 20 melhores do mundo. Na seqüência, contou com a sorte para passar pela italiana Francesca Schiavone, que teve que abandonar o jogo por causa de uma lesão, e se classificar para enfrentar Sharapova nas quartas-de-final. Quem também já está nas semifinais, e com sorte por não ter de entrar em quadra, é a eslovaca Daniela Hantuchova. Por causa da desistência da francesa Amelie Mauresmo, número 1 do ranking mundial e que está com uma contusão no ombro, Hantuchova espera a sua adversária, que sairá do confronto entre a russa Svetlana Kuznetsova e a suíça Martina Hingis.