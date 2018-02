Show de Shakira é evento de importância maior para Geórgia Um concerto de Shakira não é nada fora do comum para a maioria das capitais européias, mas na pequena Geórgia, ex-república soviética, a chegada da popstar colombiana pode ser um sinal de que sua economia está começando a voltar para o mundo dos vivos. A cantora premiada com o Grammy, famosa por seu single "Hips Don't Lie", é a maior artista pop a apresentar-se na Geórgia até hoje, e a imprensa local noticiou que, para o show deste domingo, ela vai receber entre 1 e 3 milhões de dólares. Shakira vai a Tbilisi a convite da empresa que está construindo o hotel Park Hyatt da cidade, como parte de uma onda de investimentos estrangeiros que estão chegando ao país desde a eleição do presidente reformista Mikhail Saakashvili, em 2004. "Nunca antes tivemos um show destas dimensões", disse à Reuters o promotor de concertos Mikhail Giorgadze. "Nenhum dos outros projetos de entretenimento que já fizemos sequer chega perto deste, em termos de sua escala comercial." Os fãs de Shakira vão ouvi-la gratuitamente numa praça aberta no centro de Tbilisi, no domingo.