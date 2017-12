Show paulista nos Jogos da Juventude São Paulo dominou os Jogos da Juventude encerrados no domingo, em Brasília, com participação de 3.100 inscritos de 26 Estados mais o Distrito Federal, em 11 modalidades, sob patrocínio do Ministério do Esporte e do Comitê Olímpico Brasileiro. Além das medalhas, o Estado de São Paulo ficou com o Troféu Eficiência "Adhemar Ferreira da Silva", instituído pelo COB em 2001, para apontar o campeão geral. Os atletas paulistas (até 17 anos) serão homenageados, como determinou Lars Grael, o secretário estadual de Juventude, Esporte e Lazer, na próxima terça-feira. "Este ano fomos com delegação completa. Queremos incentivar a cultura esportiva do Estado. Enquanto o Rio de Janeiro, como cidade-candidata a sede da Olimpíada/2012, torna-se o local principal para sediar eventos, São Paulo está dando enfoque à promoção de atletas", comentou nesta segunda-feira o secretário-velejador, que no início de janeiro estará completando um ano à frente da Secretaria. Lars lembra que 48,7% dos medalhistas da delegação brasileira nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, em julho, eram do Estado de São Paulo. A idéia se seguir incentivando e investindo em atletas para competições como os Jogos Abertos Brasileiros (que não têm limte de idade) e os Jogos Escolares (até 14 anos), que começam nesta sexta-feira, também em Brasília. Para isso, está sendo estudada um lei de incentivo fiscal àqueles interessados em investir em esporte. "Estudamos atletas que já têm esse tipo de lei (RJ, BA, MS, RO, AM, PI) e também bolsas para atletas (mais DF, GO, RS, PA e CE), vendo o que deu certo e o que não deu. A porcentagem será discutida com a Secretaria da Fazenda, mas acredito que 1% do ICMS devido estaria bom." As empresas manifestariam interesse específico, por atleta, equipe ou entidade, a Secretaria de Esporte, que emitiria parecer de mérito esportivo, enquanto a Secretaria de Finanças veria o mérito fiscal e tributativo. Ou, se fosse o caso, também poderiam pedir sugestões de onde investir à Secretaria, que conta com projetos em andamento. "Mato Grosso do Sul, por exemplo, tem um fundo, para ser redistribuído, mas acho que aí se pode ter mais direcionamento político e São Paulo vai partir para um sistema mais livre, um modelo não tão interventor", explica Lars. A partir de dezembro já terá início o programa Bolsa-Atleta, parceria da Secretaria de Lars Grael com a Nossa Caixa, para atletas em três estágios técnicos: jovens talentos, aqueles que representam o Estado em competições nacionais e os que estão no alto rendimento e participam de competições internacionais. As faixas serão de R$ 500, R$ 1.000 e R$ 1.500. "Vamos começar por judô, tênis de mesa, ciclismo e remo. No caso do remo, queremos resgatar o esporte ?responsável? pelo nascimento dos grandes clubes da cidade. E colocar em prática pontos do projeto de postulação de São Paulo a sede da Olimpíada/2012, como a raia olímpica no Parque Ecológico do Tietê. Além disso, o Estado tem rios, represas, lagos próprios. Falta incentivo, como também no caso da canoagem, da vela", observa Lars, para quem o projeto olímpico ajudou a aproximar prefeitura e Estado, com metas e planejamento integrado. "Também temos bom relacionamento com o ministro Agnelo Queiroz. O esporte tem essa capacidade suprapartidária. Da minha parte, fiz o caminho inverso. Depois do Ministério do Esporte, em Brasília, onde o trabalho era mais interno, aqui é mais próximo da prática do esporte, das próprias competições, dos atletas. Para mim é muito bom, porque sou apaixonado não só pela vela, mas pelo esporte em geral."