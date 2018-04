Signorini fica em 10º na classe Finn O iatista João Signorini terminou em décimo lugar na classificação geral da classe Finn dos Jogos Olímpicos de Atenas. Neste sábado, na última regata, o brasileiro ficou com a 17ª colocação. A medalha de ouro foi para o britânico Ben Ainslie, que conquistara em Sidney/2000 o primeiro lugar na classe Laser, ao derrotar o brasileiro Roberto Scheidt. O espanhol Rafael Trujillo ficou com a medalha de prata e o polonês Mateusz Kusznierewicz, com o bronze.