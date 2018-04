Signorini melhora três posições na Finn Com o sexto na lugar na oitava regata, o brasileiro João Signorini subiu três posições na classificação geral da classe Finn, ocupando agora a 12ª, com 75 pontos perdidos. O inglês Ben Ainsli e foi o terceiro colocado na prova, mas manteve a liderança com 21 pontos perdidos.