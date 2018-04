Silvana Lima dá show na Austrália e tira nota 10 no surfe com aéreo

De volta à primeira divisão no surfe, a brasileira Silvana Lima continua dando um show no Roxy Pro Gold Coast, que está sendo disputado na Austrália. Na primeira etapa feminina do ano, a cearense de 30 anos tirou a primeira nota 10 da competição e garantiu vaga nas quartas de final. Agora, ela terá pela frente a australiana Stephanie Gilmore, atual campeã do Circuito Mundial.

Na quarta fase, Silvana encarou Sally Fitzgibbons e quem perdesse daria adeus à competição. Só que a brasileira se impôs e venceu por 17,73 a 16,96 pontos, com direito à primeira nota dez da etapa. "Foi incrível para mim. Havia muita pressão, a Sally é uma grande surfista, e eu fiquei esperando pelas melhores ondas para dar o meu melhor. Eu busquei os aéreos porque eles aumentam as notas e consegui um dez", comemorou.

Silvana pode voltar à água nesta sexta a partir das 18h30 (sábado pela manhã na Austrália) para a sequência da competição. No masculino, o Quiksilver Pro Gold Coast teve apenas a primeira fase realizada, quando Gabriel Medina avançou para a terceira fase. Na repescagem estão os outros brasileiros do Circuito (Adriano de Souza, Filipe Toledo, Miguel Pupo, Jadson André, Wiggolly Dantas e Italo Ferreira), aém de ex-campeões como Kelly Slater e Mick Fanning.

Confira os resultados no feminino:

3ª fase

1: Sally Fitzgibbons (AUS) 11,90 x Malia Manuel (HAV) 15,50 x Tatiana Weston-Webb (HAV) 12,37

2: Stephanie Gilmore (AUS) 15,83 x Dimity Stoyle (AUS) 9,64 x Silvana Lima (BRA) 15,40

3: Tyler Wright (AUS) 17,20 x Courtney Conlogue (AUS) 16,27 x Coco Ho (HAV) 15,33

4: Carissa Moore (HAV) 16,10 x Lakey Peterson (EUA) 14,90 x Nikki Van Dijk (AUS) 12,03

4ª fase

1: Dimity Stoyle (AUS) 14,73 x Tatiana Weston-Webb (HAV) 14,83

2: Sally Fitzgibbons (AUS) 16,96 x Silvana Lima (BRA) 17,73

3: Courtney Conlogue (AUS) 15,80 x Nikki Van Dijk (AUS) 14,54

4: Lakey Peterson (EUA) 12,53 x Coco Ho (HAV) 12,34

Quartas de final

1: Malia Manuel (HAV) x Tatiana Weston-Webb (HAV)

2: Stephanie Gilmore (AUS) x Silvana Lima (BRA)

3: Tyler Wright (AUS) x Courtney Conlogue (EUA)

4: Carissa Moore (HAV) x Lakey Peterson (EUA)