Silvana Lima vence na 2ª fase e avança em etapa de surfe do Rio

A cearense Silvana Lima venceu sua bateria na repescagem da etapa do Rio de Janeiro do Circuito Mundial de Surfe na manhã deste sábado e, agora, é a única representante do País na chave feminina da competição. A expectativa é que ela dispute a terceira fase a partir de 11 horas da manhã. Convidada para o evento, a também brasileira Luana Coutinho, por outro lado, não foi bem em seu round e foi eliminada.

Após perder na primeira fase, Silvana comemorou o resultado na repescagem. "Não queria ser eliminada de cara, ainda mais sendo uma etapa no Brasil", contou a brasileira, que saiu do mar aplaudida pelos fãs. Ela superou a australiana Nikki Van Dijk por 11,83 a 9,50. Contudo, não saiu completamente satisfeita do mar. "Foi uma vitória dura, mas eu não consegui minhas melhores ondas e espero evoluir."

Silvana teve um bom início de bateria, garantindo duas boas batidas nos dez minutos iniciais, o que foi fundamental porque as condições do mar baixaram em seguida e ficou difícil encontrar as ondas. "O próximo round é importante, vai ter três meninas na disputa e espero vencer para ir direto às quartas de final."

Em seguida, Luana Coutinho enfrentou a experiente Tyler Wright, que não deu chances à brasileira, vencendo por 14,83 a 6,84.