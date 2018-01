Site acompanhará Eldorado Brasilis O mundo da vela tem a partir de amanhã mais um caminho para "navegar" pela Eldorado Brasilis. O site www.radioeldoradofm.com.br vai pôr à diposição dos internautas informações atualizadas diariamente sobre a maior regata de vela oceânica do País. A largada da quarta edição da Regata Eldorado Brasilis será dia 18 de janeiro, às 13h, do segundo píer da Praia de Camburi. A previsão de duração é de dez dias e 19 embarcações confirmaram participação na disputa que sai de Vitória, contorna a Ilha de Trindade - o ponto de terra brasileiro mais distante da costa, a 1.168 quilômetros - e volta à capital do Espírito Santo num percurso de 1.260 milhas náuticas (2.338 quilômetros). De acordo com a organização da regata, com as reformulações no site esse ano cresce o espaço para a interatividade entre os aficionados e os participantes. "O internauta vai poder enviar e-mail para as embarcações e mesmo via rádio o árbitro Ricardo Costa vai passar respostas para as questões formuladas pela Internet", explicou Fernando Luigi, organizador da Eldorado Brasilis. Estão atracados no Iate Clube do Espírito Santo o veleiro Eldorado/Daslu, da única equipe feminina que disputará a Eldorado Brasilis, comandada pela velejadora Érica Lessmann, o Domani, comandado por Mário Borrielo e o Kanaloa, comandado por José Benedito Torres Pinto. Nádia Megon, que participou das duas edições anteriores da regata a bordo do veleiro-escola BL3, estará na embarcação das nove mulheres. De acordo com as velejadoras, é incrível a diferença entre um veleiro tripulado por homens e um feminino. "Os homens têm a força necessária para velejar, o que falta um pouco para nós. Então temos que tirar essa diferença na organização, na estratégia", afirmou Nádia. No sábado, a Capitania dos Portos do Espírito Santo dará início ao processo de inspeção dos barcos. Luigi conta que estão previstas na agenda do evento várias atividades até a largada. "No dia 17, véspera da largada, todas as embarcações vão fazer a regata de apresentação, dentro da cidade, na volta da Taputera." Com três milhas náuticas, o percurso da regata compreende o canal de Vitória até o centro da cidade, onde se encontra a Pedra da Taputera. Além dos barcos inscritos, o evento é aberto aos velejadores da região e embarcações visitantes. Os alunos de vela do Projeto Grael também vão participar dentro de uma embarcação. Outra novidade: nos dias 15 e 16, das 14 às 17 horas, os interessados poderão visitar as embarcações no clube. Também será realizado, ao longo da regata, o concurso de fotos "Click Trindade". A competição vai premiar as três melhores imagens feitas pelos velejadores no percurso da Eldorado Brasilis e da Ilha de Trindade. Também valerão fotos subaquáticas.