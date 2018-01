Skate ganha o charme das mulheres Nada de bermudas e camisetas largas. No lugar do boné, ?rabo de cavalo? e fivelas para segurar a franja. No rosto, batom e lápis nos olhos. Sobre a prancha de rodinhas, elas saltam rampas, arriscam-se em corrimãos e qualquer obstáculo que vier pela frente. Equipamentos de segurança? Quase não usam. Apesar dos tombos, fraturas e arranhões que colecionam no currículo, as meninas provam que não é porque escolheram o skate que não podem ser femininas. ?Não preciso imitar os homens para praticar o esporte?, diz a bela paranaense Larissa Carollo, de 17 anos, campeã da etapa brasileira do Mundial de Skate em 2000 e vice-campeã do Circuito Mundial de Skate, a Crail World Cup, realizada há uma semana no ginásio do Corinthians. Leia mais no Jornal da Tarde