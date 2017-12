Skate: Sandro Dias é tri mundial Sandro Dias colocou pela terceira vez consecutiva o nome do Brasil no topo do skate neste domingo ao sagrar-se tricampeão mundial de vertical, repetindo o feito de 2003 e 2004. E, pela primeira vez, pôde comemorar a conquista em casa: o skatista ficou com a terceira colocação na Crail World Cup, última etapa do Circuito Mundial, em São Paulo, e foi declarado número 1 do mundo pela World Cup Skateboarding. Sandro é o único atleta da história do país a conquistar três títulos mundiais.