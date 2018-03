Slater assume a liderança no WCT Com ondas de 2,50 m de altura em Teahupoo, no Taiti, o hexacampeão mundial Kelly Slater quebrou um jejum de três anos e voltou a vencer uma etapa do World Championship Tour (WCT). O brasileiro Danilo Costa ficou com a terceira posição, atrás do australiano Taj Burrow. Com os 876 pontos recebidos, Danilo pulou da última para a vigésima colocação. Slater passou a liderar a classificação junto com defensor do título, o havaiano Andy Irons, com 2.400 pontos. A proxima etapa será nas Ilhas Fiji.