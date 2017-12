Slater e Irons confirmam o favoritismo O primeiro dia de competições do Nova Schin Festival, nesta terça-feira, na Praia da Vila, em Imbituba (SC), marcado pelas vitórias dos dois candidatos ao título do World Championship Tour (WCT), a divisão de elite do surfe: o norte-americano Kelly Slater e o havaiano Andy Irons. Eles venceram suas baterias, com ondas de 1 metro, e passaram direto para a terceira fase do evento junto, com os brasileiros Marcelo Nunes, Victor Ribas e Adriano de Souza. Conhecido por sua amabilidade, Kelly Slater se incomodou com o assédio da torcida brasileira, reclamou da necessidade de ter de viajar para competir e teve um desempenho apenas satisfatório em condições não muito diferentes das praias com fundo de areia onde aprendeu a surfar, na Flórida. Venceu sua bateria contra o australiano Mark Occhilupo e o brasileiro Guga Arruda com a somatória de 13,33. ?Não gostei muito do meu desempenho, mas fiquei feliz em passar. Em certo momento pensei que estava em último lugar?, disse Kelly Slater. Sobre o fato de os organizadores terem escolhido a Praia da Vila para a competição desta terça-feira, ele não escondeu a insatisfação. ?Não acho que a situação aqui está tão diferente da Praia da Joaquina, só que tivemos de viajar para competir?, afirmou o hexacampeão mundial de surfe. Quanto ao assédio, Kelly Slater revelou que já se acostumou ao fato de ser reconhecido nas ruas, como aconteceu nesta terça-feira durante treino na Praia da Joaquina, no qual não gostou do desempenho. ?Mas gostaria de ter dez minutos só para mim?, avisou. Famoso por seu jeito mais arredio (marca registrada da maioria dos surfistas havaianos), Andy Irons mostrava muito bom humor nesta teraç-feira. Gastou boa parte do tempo na areia atendendo à torcida e, apesar de mais acostumado às grandes ondas de fundo de coral do Havaí, conseguiu a melhor nota do dia, 9,50. A somatória, que determinou a vitória sobre o norte-americano Taylor Knox e o brasileiro Guga Ferreira, foi de 15,13. ?As ondas estão pequenas, estava difícil, mas foi bom ter passado direto?, revelou Andy Irons. ?Mas, para mim, tudo bem de continuar aqui nessas condições.? Irons tem um elo sentimental com a Praia da Vila. Afinal, foi lá, no ano passado, que ele conquistou o tricampeonato do WCT. ?Para mim o lugar sempre traz boas vibrações?, admitu. Entre os brasileiros, o destaque foi Marcelo Nunes, recompensado por sua dedicação durante a semana. Ele teve a melhor somatória do dia, 16,90. ?Treinei alguns dias aqui. Valeu, pois achei as melhores ondas e consegui uma primeira nota alta logo no início da bateria, o que é importante?, disse o surfista.