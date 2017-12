Slater: o nome do momento em Florianópolis O nome do momento, em Florianópolis, é o do americano Kelly Slater, hexacampeão mundial (92, 94, 95, 96, 97 e 98). Onde vai, atrai grande número de fãs e causa tumultos. Como um habilidoso jogador de futebol, tem de fazer malabarismo para poder respirar. Pode parecer uma estrela, mas basta acompanhá-lo de perto, observar seu comportamento ou conversar com as pessoas mais próximas, para que a imagem mude. Nota-se um Slater atencioso, carinhoso e acolhedor, principalmente com as crianças, além de adorar animais. Revela-se também um cidadão culto. O líder do WCT adora uma boa leitura, quer estar sempre bem informado sobre tudo que está acontecendo no mundo, estuda a cultura de diversos povos, gosta de jogar golfe e tocar violão - já gravou um CD -, e é um grande naturalista. As grandes cidades o assustam. "Prefiro acampar em Florianópolis do que ficar nos hotéis cinco estrelas do Rio", diz, ao lado de Taylor Knox, inseparável companheiro. "Aqui tive a recepção mais calorosa do circuito." O americano faz nesta segunda-feira a nona bateria da terceira rodada do Nova Schin Festival WCT Brasil 2003 contra o brasileiro Odirlei Coutinho. Outros nove representantes do País estarão na disputa por vaga nas oitavas-de-final. Slater, da mesma forma como domina as ondas, faz grande manobras para fugir do assédio do público. Pula o muro do hotel para ir às festas, coloca blusa na cabeça e usa óculos escuros como disfarce. Usa um Long John branco (roupa térmica de borracha para surfar), enquanto os outros usam preto, numa estratégia de marketing para divulgar a marca do patrocinador. Com 13 anos no Tour, já acumulou US$ 841.255,00.