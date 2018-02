Sloan renova contrato e completará 21 anos à frente do Jazz

O Utah Jazz renovou o contrato com o técnico Jerry Sloan por mais um ano, ampliando a ligação do treinador com o time da NBA pela 21.ª temporada. "Estamos interessados em tê-lo aqui, claro, por quanto mais tempo ele quiser ficar", disse o dono do Jazz, Larry H. Miller, ao jornal Deseret Morning News desta terça-feira. Sloan, de 65 anos, é o quarto colocado no ranking de técnicos vitoriosos na NBA, com 1.048 triunfos, e já viu 196 trocas de técnicos na liga desde que assumiu o Utah em dezembro de 1988. Ele estava no último ano de seu mais recente contrato, com salário estimado de 5,5 milhões de dólares por temporada. O novo acordo o garante na equipe até o final da temporada 2008-09.