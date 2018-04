Sloane Stephens, a versão mais nova de Serena

Quem poderia apostar contra Serena Williams no Aberto da Austrália? Com 15 títulos de Grand Slam no currículo e uma sequência de consagrações em Wimbledon, na Olimpíada de Londres e no Aberto dos Estados Unidos, além de uma série de 20 vitórias seguidas, a americana de 31 anos tinha tudo para aniquilar a número 1, Victoria Azarenka, na semifinal de hoje. Mas caiu antes, perante uma versão mais jovem de si mesma: Sloane Stephens, que completa 20 anos em março, é negra, forte e dona de bom arsenal de golpes potentes e bem colocados. Ganhou por 3/6, 7/5 e 6/4.

Serena foi prejudicada por uma dor nas costas, mas isso não encobre as qualidades de Stephens, que entrou confiante na quadra e conseguiu manter seus três primeiros games de serviço. No oitavo, Serena finalmente a quebrou, e acabou vencendo o primeiro set por 6/3.

A veterana chegou a abrir 2 a 0 no segundo set, mas Stephens vendia caro cada ponto, e devolvia bolas improváveis. Filha de John Stephens, um running back (o jogador encarregado de correr com a bola) da NFL, Sloane é capaz de rebater bolas que seriam winners contra a maior parte das mortais. Com essa disposição, venceu o segundo set.

Pôster novo. Serena já havia sentido o tornozelo na primeira rodada. Ontem, seu saque ficou mais lento depois que a dor nas costas passou a atormentá-la, no segundo set. Mas a adolescente ainda teve de salvar um break point antes de assumir o domínio do jogo.

Sloane, esfuziante e simpática na coletiva, mostrou o que representou vencer Serena. "Quando era menina, tinha um pôster de Serena no quarto. Acho que agora vou colocar um meu", brincou.

Serena era chamada por Sloane de "rainha do tênis". As duas foram colegas na equipe norte-americana na Fed Cup, a versão feminina da Copa Davis. Há um mês, em Brisbane, num dos torneios preparatórios para o Grand Slam australiano, as duas se enfrentaram. Serena fez 2 a 0, mas Sloane se mostrou sólida e arrancou elogios da adversária.

A vitória de Sloane sobre Serena aumenta a expectativa para o duelo da semifinal, quando a número 1, Victoria Azarenka, poderá ter seu favoritismo ameaçado. Ontem, a bielo-russa derrotou a russa Svetlana Kuznetsova por 7/5 e 6/1. Azarenka deve estar feliz com a eliminação de Serena. Nos 12 duelos contra ela, levou a melhor em apenas um.