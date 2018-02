Snowboard: Brasileira na Olimpíada A snowboarder brasileira Isabel Clark garantiu vaga na Olimpíada de Inverno de Turim, no ano que vem. A atleta ficou na 15.ª posição na Copa do Mundo da modalidade, em Lake Placid (EUA) e agora soma pontos suficiente para participar da competição, segundo as regras da Federação Internacional de Esqui.