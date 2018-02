Snowboard e perseguição no esqui já tem medalhistas Mais duas provas tiveram definidos seus campeões neste domingo nos Jogos de Inverno de Turim, na Itália. Os novos campeões são o russo Eugeni Dementiev e o americano Shaun White. Dementiev ganhou a prova de perseguição do esqui (distância de 15 quilômetros), disputada em Pragelato. Ele ficou à frente do norueguês Frode Estil (prata) e do italiano Pietro Piller Cottrer (bronze). Já White garantiu a medalha de ouro na modalidade half-pipe do snowboard. Seu compatriota Daniel Kass foi prata e o finlandês Markku Koski ficou com o bronze.