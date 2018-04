Só 2 fora do pódio

E podem apostar: pela dianteira que ele já tinha ainda na segunda curva após a largada, quando furou o pneu, ele teria ganho também ali com facilidade e vai chegar a Interlagos com sede de vitória.

É nos esportes individuais que a gente vê que vencer é um vício. Perguntem a Djokovic, Federer e Nadal. O Schumacher costumava sair de cara feia quando perdia uma chance de aumentar a coleção inigualável de vitórias. Senna nunca admitiu aquele pedido de Ron Dennis que ele atendeu com tanta má vontade, parando o carro para o fiel escudeiro Gerhard Berger ganhar o GP do Japão de 1991.

Com Vettel a história se repete. Os números dele já são espetaculares e isso parece motivá-lo cada vez mais. Por mais que ele diga que os recordes não o atraem, todo mundo se lembra que a primeira expressão do engenheiro dele no rádio quando ele igualou as 14 poles de Mansell em 1992, foi : "Mansell já não é o único rei das poles''.

E se para ele, de fato, isso não interessa, para nós, jornalistas, interessa saber que o próximo a ser alcançado é Alonso no número de vitórias. Vettel tem 21 em 80 GPs. Alonso tem 27 em 175.

Ano trágico. Mais uma tragédia neste ano de tantos acidentes fatais no automobilismo e motociclismo no mundo. Guido Falaschi, de 22 anos, morreu na penúltima etapa do Super Turismo na Argentina, em consequência de uma batida em "T'', igual às que vitimou no Brasil Rafael Sperafico e Gustavo Sonderman. Apesar de muito novo,

Falaschi já tinha experiência em outras categorias. Correu na Fórmula-3 (pela equipe do brasileiro Darcio dos Santos), na TC-2000 e ganhou o campeonato da Top Race V6.

Tchau, Luiz. A semana que poderia ser mais tranquila, antes daquela do GP do Brasil, acabou sendo a mais complicada para os jornalistas brasileiros que trabalham no automobilismo esportivo. Nós perdemos um companheiro, o Luiz Vicente, integrante da nossa equipe que produz o anuário AutoMotor. Ali, do nosso lado, ele esteve com seu profissionalismo, sua competência e sua alegria durante os últimos dez anos.

É dele a criação gráfica do anuário e, embora ele a renovasse ano a ano, vai continuar sendo por muito tempo para que cada nova edição siga os parâmetros que ele criou.

Sorridente para a vida, típico de quem optou por fazer o que gosta, o Luiz era daqueles que guardava nas telas do seu computador imagens dos pilotos e carros mais lendários da F-1.

Só quem tem paixão pelo que houve de mais puro na Fórmula 1 poderia venerar aqueles nomes que construíram a história gloriosa do automobilismo quando ele ainda não havia nascido.

A edição de 20 anos do AutoMotor, que será a maior homenagem que podemos prestar ao Luiz, está na fase final. Ele deixou tudo pronto. É só preencher os espaços. O que não dá é para preencher o enorme vazio que estamos sentindo.

O Luiz amou verdadeiramente o esporte. Um dia ele me mostrou que o número 259 do endereço do AutoMotor em São Paulo era emblemático para toda uma geração de novos jornalistas que nasceram para a profissão depois da criação do anuário.

Uma lição que eu aprendi com o Luiz, 20 anos mais novo do que eu. E que, na verdade, é uma lição de autoestima, algo que nunca faltou nele. Luiz, ao partir tão prematuramente, você nos deixou duas grandes obrigações. A de ser sempre tão amigo das pessoas e a de fazer com tanto amor o trabalho que escolhemos. Tchau, Luiz.