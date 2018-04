Só a sorte mantém Corinthians líder

O Corinthians faz sua caminhada rumo ao título Brasileiro na ponta dos dedos. Além disso, tem contado com a sorte, ou o azar de seus principais rivais. Mas, na 33.ª rodada, apesar de novo fracasso de Vasco e Botafogo, que perderam de Santos e Figueirense, o cuidado extremo e a falta de arrojo ofensivo puniram o time do Parque São Jorge, que perdeu por 2 a 1 para o América-MG, lanterna do campeonato.

O resultado manteve a equipe na ponta da tabela, com 58 pontos, ainda empatado com o Vasco, mas foi desastroso para os planos de Tite e do elenco corintiano, que esperavam vencer o frágil rival mineiro, que está prestes a cair para a Segunda Divisão, para se isolar na liderança.

"Era a hora de dar um grande passo. Temos de ter atenção", lamentou o goleiro Julio Cesar.

O tropeço deixa o time em estado de alerta para o confronto com o Atlético-PR, no próximo domingo. Isso porque antes de perder do América-MG, o Corinthians sofreu para vencer o Avaí, que como o time paranaense, também luta contra a degola.

Sem vencer dois jogos seguidos desde a 10.ª rodada, o Corinthians foi a Uberlândia para encerrar o tabu e abrir vantagem contra o Vasco. Mas, contra o saco de pancadas da competição, e com o apoio de mais de 35 mil torcedores, o Corinthians mostrou desempenho de extremo cuidado, deixando de usar a agressividade na marcação e a velocidade, suas principais características.

Tite também sofreu com problemas físicos de alguns jogadores. Alex, responsável pela dinâmica do meio-campo, e que já havia desfalcado o time contra o Avaí, sentiu contusão ainda no começo da partida.

Emerson, que também não vive grande forma física, foi o substituto e a melhor figura da equipe. O time, no entanto, sofreu novamente com a baixa produção de Liedson, que, apesar dos gols no Pacaembu, mantém o baixo aproveitamento fora dos domínios corintianos.

Futebol burocrático. O Corinthians iniciou a partida em ritmo lento, observando o desespero do adversário, que, precisando de um bom resultado, tentava ir ao ataque mas apresentava o futebol que o coloca na posição desesperadora.

O cuidado corintiano aumentou ainda mais quando Alex, aos 15 minutos, saiu machucado. Emerson entrou e Danilo passou a ser o único responsável pela armação das jogadas.

Mas, se os times não tratavam de jogar, o árbitro gaúcho Jean Pierre Gonçalves Lima resolveu apimentar o confronto.

Aos 33, ele marcou pênalti inexistente de Alessandro em Kempes. Fábio Júnior marcou para os mineiros, um minuto depois.

Foi o estopim para o Corinthians começar a correr e alcançar o empate 11 minutos depois. Em pênalti de Amaral em Emerson, que Chicão, de volta após oito jogos, cobrou com perfeição, para empatar.

Na segunda etapa, o Corinthians aumentou a velocidade, mas pouco criou de perigo para o bom goleiro Neneca. Percebendo o desgaste de alguns atletas, Tite sacou Alessandro e Willian. Weldinho e Edenílson entraram, porém, pouco fizeram para melhorar a produção da equipe.

A falta de iniciativa do Corinthians foi punida aos 42, quando Amaral fez o gol da vitória em cobrança de falta que Júlio César colaborou.