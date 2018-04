Só brasileiras nas semifinais no Rio Quatro duplas brasileiras disputarão nesta sexta-feira, à partir das 15h, as semifinais da etapa do Rio do Circuito Mundial de vôlei de praia feminino. Os duelos são: Ana Paula/Sandra Pires contra Juliana/Larissa. Já Adriana Behar/Shelda enfrentam Alexandra/Mônica Paludo. Adriana Behar/Shelda garantiram sua classificação após vencerem Renata/Shaylyn por 21-13 e 21-18. A dupla perdedora teve a chance de chegar às semifinais na repescagem, mas foi derrotada pelas vice-campeãs do circuito Juliana/Larissa por 21-16 e 21-12. Ana Paula/Sandra Pires eliminaram a dupla brasileira Ângela/Mônica por 21-9 e 21-15 e essa mesma dupla foi eliminada na repescagem por Alexandra/Mônica Paludo por 2 sets a 1 (20-22, 21-18 e 15-12).