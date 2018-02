Só deu Quênia na 83ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre. Robert Cheruiyot e Alice Timbilili não deram chances para os brasileiros e subiram no ponto mais alto do pódio da tradicional e charmosa prova de rua paulistana. Cheruiyot conquista seu terceiro título da competição. Já havia ganho em 2002 e 2004, enquanto Timbilili vence pela primeira vez. A dupla africana cruzou a linha de chegada praticamente juntos - mas as mulheres largaram oito minutos na frente na prova. Imagens marcantes da 83.ª Corrida Internacional de São Silvestre A dobradinha queniana praticamente não sofreu ameaças. Timbilili e Cheruiyot assumiram a liderança da prova ainda no Elevado Costa e Silva, próximo do quilômetro 5. Dali em diante, apenas administraram a corrida, com passadas firmes. Cheruiyot provou tudo o que havia dito em entrevista ao Estado, sexta-feira, em bela declaração de amor à Avenida Paulista, ao cruzar a linha de chegada ontem com 45m58s. "Não existem ruas assim - largas e com tanta gente passando - no Quênia. Quando estou em São Paulo, adoro passear por aqui", havia dito. Ao ganhar seu terceiro título, ele se ajoelhou e beijou o asfalto quente, numa forma de agradecimento e amor. Na entrevista, o queniano tinha comemorado o fato de Marílson Gomes da Silva, que o superou em 2003, estar fora da prova. E provou saber da força de Franck Caldeira ao subir no pódio com a bandeira do Atlético-MG, assim como Timbilili, clube rival do atleta brasileiro, o Cruzeiro. Saudável provocação. Dois atletas brasileiros estiveram no pódio. Mas entre eles não estava Franck Caldeira. O mineiro vencedor de 2007 abandonou a prova entre os quilômetros 6 e 7. Segundo seu técnico, Hélio Vianna, por fraqueza. Anoé dos Santos Dias foi o terceiro colocado e Marildo José Barduco o quinto. O também queniano Patrick Ivuti cruzou em segundo (50 segundos depois) e o colombiano Jacinto Lopes foi quarto. "Fiquei surpreso com o bom tempo, mas não foi fácil", comemorou Cheruiyot. "Estou feliz por quebrar essa hegemonia do Brasil (vinha de duas vitórias), pois me preparei para isso." A corrida foi disputada sob um calor de 30 graus e terminou com o tempo fechado, mas sem a confirmação de chuva forte prevista para seus minutos finais. Apesar do recorde de inscritos - 20 mil corredores - não houve problemas na corrida. A superioridade queniana na prova fez o país superar os brasileiros em número de vitórias. Agora são 16 contra 15 entre as duas categorias - considerando apenas a fase internacional da prova, a partir de 1945. Quênia e Brasil somam 10 vitórias cada no masculino. O triunfo de Timbilili (53m07s) foi o sexto entre as mulheres quenianas. As brasileiras somam cinco. DEVER CUMPRIDO Apesar do domínio queniano na corrida, uma brasileira fez muita festa na São Silvestre. Marizete de Paula Rezende, campeã de 2002, cruzou a linha de chegada em segundo lugar e comemorou bastante - ela chegou a ficar 16 metros de distância de Timbilili na subida da Avenida Brigadeiro Luís Antônio. "Acho que cumpri o meu dever, gostaria de vencer, mas não consegui largar junto (com as líderes), por isso não consegui chegar", afirmou. "Porém, fechei o ano com chave de ouro e a torcida em Araraquara (sua cidade natal) deve estar muito feliz", comentou. O pódio feminino foi completado com outras três atletas do País. Maria Zeferina Baldaia, vencedora de 2001, cruzou em terceiro, Edielza Alves foi a quarta e Marily Santos, a quinta. Lucélia Perez,campeã de 2006 e esperança de vitória brasileira, acabou sentindo a contusão no pé e ficou para trás.