Só o pódio deixará Zé Roberto satisfeito O técnico José Roberto Guimarães acha que ficar fora do pódio na Olimpíada de Atenas será um ?desastre absoluto? para a seleção brasileira feminina de vôlei. O parâmetro, na sua avaliação, são os resultados dos dois últimos Jogos Olímpicos, quando o Brasil trouxe duas medalhas de bronze. Mas também afirma que numa competição como essa, em que conta o momento, ?todas as alternativas podem ocorrer. O Brasil pode ser ouro, prata, bronze ou não se classificar.? Além do trabalho árduo, Zé Roberto está ?rezando muito? por uma boa campanha. Já fez, inclusive, a promessa de percorrer a pé novamente o caminho de Santiago de Compostela se o Brasil for ao pódio e tem recebido a ajuda da comissão técnica no seu apelo aos santos. O assistente-técnico Cacá Bizocchi levou para o treino um terço vindo de Fátima, em Portugal. ?Tudo quanto é santo já foi acionado?, diz o treinador, que tem fé. ?É algo que move o mundo.? Ao contrário do que poderia parecer, o técnico ficou preocupado com o fato de o Brasil ter caído em uma chave mais fácil na fase de classificação do torneio olímpico, com Japão, Coréia, Itália, Quênia e Grécia ? no outro grupo estão Rússia, Alemanha, Cuba, Estados Unidos, China e República Dominicana. ?Dos grupos mais fortes sempre saíram os campeões olímpicos. Podemos até sair em primeiro do grupo, mas qualquer quarto que cruzarmos em uma fase decisiva ? China, Rússia, Estados Unidos, Cuba ou Alemanha ? será um adversário difícil?, justificou. Antes dos Jogos de Atenas, a seleção feminina disputará o Grand Prix, de 7 de julho a 1º de agosto. A fase de classificação do torneio acontece na Ásia e a etapa final, a partir do dia 24, será na Itália.