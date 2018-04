Só vitória mantém Flu e Bota na luta

Contra os mineiros, um dos motivos do mau rendimento do time foi a ausência de Deco, suspenso. De volta ao time, junto com o lateral Carlinhos, o meia é a esperança tricolor. O desfalque é o volante Edinho, suspenso.

O Grêmio também deve ter mudanças. André Lima e Escudero estão lesionados, Fábio Rochemback, suspenso, e Júlio César, vetado por questões contratuais.

América-MG x Botafogo. Duas derrotas seguidas no Engenhão, e o Botafogo se vê praticamente alijado da disputa do título. Com 55 pontos, na 5.ª colocação, o time precisa derrotar o motivado América-MG, às 20h30, em Sete Lagoas, para seguir na briga ao menos pela Libertadores.

No adversário, que vem de duas expressivas vitórias contra Corinthians e Fluminense e alimenta o sonho da permanecer na Série A, o técnico Givanildo Oliveira perdeu a zaga titular, sem Anderson, Micão e Everton Luiz.

Inter x Bahia. O Internacional vai ter força máxima para enfrentar o Bahia, às 20h30, no Beira-Rio. O único desfalque é Guiñazú, na seleção argentina. No Bahia, o técnico Joel Santana não terá Souza, expulso contra o Atlético-GO, Paulo Miranda, que recebeu o terceiro cartão amarelo, além do zagueiro Titi, que pertence ao Inter e não pode jogar.

Também hoje, Avaí e Cruzeiro jogam, na Ressacada, contra o rebaixamento.