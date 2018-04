Sob chuva, Márquez bate Lorenzo e leva pole na MotoGP

Márquez garantiu sua segunda pole na categoria ao marcar o tempo de 1min33s187, superando Lorenzo (1min33s217) e Dovizioso (1min33s603). O espanhol Dani Pedrosa, que liderou os dois treinos livres de sexta-feira, foi somente o sexto mais rápido neste sábado, com 1min33s639. O italiano Valentino Rossi obteve o oitavo lugar no grid, com 1min34s009.

Após três etapas na temporada 2013, Márquez lidera o campeonato com 61 pontos. Pedrosa, vencedor em Jerez, na corrida passada, soma 58. Ele é seguido de perto por Lorenzo, com 57. Rossi tem 43 pontos.