Sob forte calor, Dementieva vence a primeira em San Diego Debaixo de um sol escaldante, a russa Elena Dementieva derrotou, nesta quarta-feira, a norte-americana Ashley Harkleroad por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/2 -, na sua estréia pelo WTA de San Diego, nos Estados Unidos. O torneio, que é disputado em quadras duras e serve de preparação para o US Open, tem sido marcado por jogos desgastantes para todas as tenistas por causa do forte calor que faz na cidade durante este verão. Com um pouco mais de dificuldade, a italiana Flavia Pennetta (cabeça-de-chave número 12) passou pela norte-americana Jamea Jackson por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 7/6 (7/1). A argentina Paola Suárez teve que jogar três sets para bater a ucraniana Katerina Bondarenko por 2 a 1 - com parciais de 7/6 (7/4), 2/6 e 6/3. Em outros jogos do dia, a sérvia Ana Ivanovic passou pela norte-americana Amy Frazier por 2 sets a 0 - parciais de 6/3 e 6/2 -, a eslovaca Daniela Hantuchova ganhou da ucraniana Olga Savchuk também por 2 a 0 (6/2 e 6/4), a indiana Sania Mirza eliminou a eslovena Katarina Srebotnik por 2 a 0 - parciais de 6/3 e 7/6 (7/4) - e a russa Vera Zvonareva derrotou a chinesa Shuai Peng por 3/6, 7/6 (7/5) e abandono.