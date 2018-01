Sob forte chuva, Robert Cheruiyot vence Maratona de Boston O atleta queniano Robert Cheruiyot, de 28 anos, conquistou nesta segunda-feira a vitória na 111.ª edição da Maratona de Boston, ao completar o percurso de 42,195 km em 2h14min30. O tempo foi o pior dos últimos 30 anos por causa da forte chuva que atingiu a região. Desta vez, Cheruiyot, que já havia ganhado em Boston nos anos de 2003 e 2006, teve um pouco mais de precaução em sua chegada, uma vez que ele escorregou e bateu a cabeça ao cruzar a linha na Maratona de Chicago, disputada no ano passado - por causa desse acidente, ele ainda sofre com algumas dores na cabeça. Detentor do recorde da prova (2h07min14), Cheruiyot embolsou US$ 100 mil (cerca de R$ 205 mil) pela vitória. Ao todo, 23.854 competidores participaram da corrida, que foi disputada sob forte chuva, ventos de 27 km/h e temperatura média de cinco graus. "A corrida foi um pouco lenta. Tive de ter muito cuidado para não apressar o ritmo e errar", contou Cheruiyot, que se tornou o 15.º queniano a vencer em Boston. "Treinei muito para isso. Estou feliz", disse Cheruiyot, que completou o pódio ao lado de seus compatrioras James Kwambai, segundo, e Stephen Kiagoro, terceiro. Entre as mulheres, a vitória foi da russa Lidiya Grigoryeva, de 33 anos, que completou o percurso em 2h29min18. Ela quebrou uma hegemonia de oito anos de vitórias de participantes do Quênia. Em segundo ficou Jelena Prokopcuka, da Letônia, seguida por Madai Pérez, do México.