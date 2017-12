Sob frio incomum, Maratona de Miami tem vitórias de marroquino e norte-americana

A Maratona de Miami aconteceu neste domingo sob um frio incomum na cidade que fica no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Os corredores disputaram a prova com os termômetros marcando 7°C. O marroquino Benazzouz Slimani e a norte-americana Allison Kieffer saíram vencedores.

Apesar de estar no inverno do hemisfério norte, a média da temperatura mínima em Miami no mês de janeiro é de 15,3°C. A costa nordeste dos Estados Unidos sofreu uma nevasca na última madrugada que foi considerada a segunda maior da história na cidade de Nova York, com 68 centímetros.

Slimani conseguiu sua segunda vitória na prova - que já havia conquistado o ouro em 2009 - com o tempo de 2h24min56s, muito à frente do colombiano Juan Manuel Martínez, que chegou 17 minutos depois com o tempo de 2h41min52s. A vitória também serviu para a comemoração do aniversário de 40 anos do marroquino, completados na última sexta-feira.

No feminino, Allison Kieffer cruzou a linha de chegada após 2h55min30s de corrida, seguida por Nadia Mata, que chegou ao final três minutos depois, com a marca de 2h58min56s.