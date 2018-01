Sob tratamento, Guga continua sem previsão de retorno Gustavo Kuerten comunicou nesta segunda-feira que vai seguir por tempo indeterminado no Colorado, nos Estados Unidos, para realizar tratamento e recuperação do púbis, com esperanças de voltar ao circuito profissional. O tenista não informou quando planeja promover seu retorno e diz estar satisfeito com esta fase de recuperação, sob orientação do médico Marc Philippon, responsável por sua segunda cirurgia no quadril.