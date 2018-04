Soberano nos 800m, Rudisha mira títulos nos 1.000m

"Nunca tentei correr os 1.000 metros antes. Não quero fazer previsões de como será porque é algo novo. E quando você faz algo novo, você não sabe o que esperar. Até eu entrar na pista, não sei o que acontecerá", avisou o corredor, antes da disputa da etapa de Doha da Diamond League, nesta sexta.

Apesar da futura estreia na nova prova, Rudisha destaca que não pretende abandonar os 800m. Em Doha, ele competirá na distância mais curta e será um dos protagonistas da etapa. Para o corredor, a nova prova será encarada apenas como um teste.

"Ele vai testar a si mesmo em uma corrida mais longa", explicou James Templeton, agente do atleta. "Como o corpo vai se comportar? Conseguirá correr dentro do recorde mundial? Ou causará mais dor. Será entrar no desconhecido, então vai ser legal".

Correr os 1.000 metros, contudo, não será o principal objetivo de Rudisha na temporada. Em 2013, o queniano almeja quebrar o recorde dos 800m pela quarta vez na carreira. De preferência, ele espera obter o feito ao defender o título mundial em Moscou, em agosto.

"Eu tenho paixão por estar no estádio, por disputar uma Olimpíada. Quero fazer melhor que meu pai. É algo que venho buscando", afirmou Rudisha, cujo pai foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 1968 no revezamento 4x400 metros.