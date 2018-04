Sobis minimiza nova função e espera primeira vitória no Cruzeiro

"Ficar à vontade depende de cada jogo. Posso jogar na minha posição e não ir bem, posso jogar em outra função e ir bem e o time ganhar. Ou seja, isso de bom ou ruim depende muito do resultado da partida. No México, era uma função diferente sim, mas do meio para frente já joguei em todas e não vejo problema nenhum. Me adapto fácil a qualquer uma das funções", declarou.

Independente da posição em que atuará, Sobis só tem um desejo neste domingo: vencer. O Cruzeiro atravessa fase complicada e ocupa apenas a 15.ª colocação na tabela, com 15 pontos. Para o atacante, neste domingo o importante é sair com os três pontos contra o Fluminense. A evolução técnica, tanto dele quanto do time, virá com o tempo.

"Essa é a expectativa. Joguei a primeira partida, fomos bem no primeiro tempo. Não senti a falta de ritmo, senti um cansaço no final, mas normal, fazia dois meses que não jogava. Foi bom, acho que o crescimento será natural. Espero crescer cada vez mais para ajudar o time a conquistar as vitórias que necessitamos", disse.