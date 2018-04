Sobram polêmicas e problemas para o Peru Mais dúvidas do que certezas permeiam os pensamentos do técnico da seleção peruana, José Del Solar. O Peru conquistou só um ponto em dois jogos pelas Eliminatórias - e a chance de recuperação, domingo, contra o Brasil, é considerada tarefa inglória pela crônica esportiva local. Contusões e jogadores fora de ritmo, além do péssimo clima político vivido na Federação Peruana de Futebol, complicam ainda mais a missão. A lesão dos volantes Ciurlizza e Torres preocupa o treinador, que provavelmente terá de deslocar um lateral-direito para o meio-campo. O goleiro Butrón está com forte gripe e ficou fora dos treinos de ontem, mas deve jogar, asseguram os médicos da seleção peruana. A isso se soma a desavença do atacante Pizarro, do Chelsea, com torcedores que o hostilizaram no empate por 0 a 0 com o Paraguai. O jogador chegou a chamar parte da torcida de "covarde" e se recusou a pedir desculpas. Os ofendidos prometem azucrinar a vida do craque na partida de domingo. Ao menos Farfán, companheiro de ataque de Pizarro, se mostra otimista: "Não me preocupo com os nomes que o Brasil tem. São onze homens de carne e osso assim como nós." Como pano de fundo, 90% da população pede a saída de Manuel Burga, suspeito de corrupção, da presidência da FPF.