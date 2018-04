Sochi promete forte segurança nos Jogos de Inverno

O esquema de segurança dos Jogos de Sochi ganhou ainda mais atenção depois do recente ataque ocorrido na Maratona de Boston, no dia 15 de abril, nos Estados Unidos, que poderia ter relação com radicais da Chechênia, região da Rússia.

"Nossa segurança testou todos os projetos necessários para atingir nosso objetivo. O governo está providenciando tudo o que for necessário para garantir Jogos seguros e tranquilos", avisou Dmitry Chernyshenko.

Durante entrevista coletiva nesta quarta-feira, ele também falou sobre as providências que estão sendo tomadas para evitar problemas com o mau tempo. Na última edição dos Jogos de Inverno, há três anos, na cidade canadense de Vancouver, a falta de neve chegou a ameaçar a disputa de alguns esportes.

Dmitry Chernyshenko explicou que está sendo estocada neve nas montanhas na região de Sochi, caso falte em fevereiro. "Aprendemos com Vancouver que o tempo pode ser anormal", disse o dirigente, ressaltando que a medida adotada pelo Comitê Organizador para os Jogos de 2014 será suficiente para qualquer problema.