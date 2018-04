Sofrimento e alívio

Sofrido, dramático, desesperador. Mas, finalmente, adeus zona de rebaixamento. Depois de 43 dias de angústia e oito rodadas figurando entre os piores colocados do Campeonato Brasileiro, o Corinthians, enfim, teve um bom motivo para comemorar. Com um gol de Finazzi aos 47 minutos do segundo tempo, buscou a igualdade por 2 a 2 diante do Atlético-PR, no Pacaembu, e, beneficiado pela derrota do Goiás no sábado, passará a semana entre as equipes que hoje ficariam na elite. O resultado, festejado como conquista de campeonato pelas circunstâncias do jogo, porém, não pode se transformar em euforia. A próxima rodada da competição é complicada e de vital importância na árdua caminhada para evitar o maior vexame dos seus 97 anos de história. O Corinthians visita o Goiás, um de seus principais adversários na parte debaixo da tabela, e hoje o primeiro da zona de degola, com um ponto a menos (41, como o Paraná, diante de 42 dos corintianos). Ganhar significa ter condições de, dia 25, contra o Vasco, poder escapar da Série B. Um empate não será de todo o ruim, desde que o Paraná não vença o Botafogo, no Rio. Sabendo dos resultados do dia anterior, o Corinthians entrou em campo com a possibilidade de subir três colocações: era o 18º colocado. Bastava vencer, o que todos apostavam. E partiu com tudo para o ataque, abrindo logo o marcador, com Betão, em apenas três minutos de bola rolando. O dia de festa quase se transformou em tragédia na etapa final, quando Danilo, aos 7, e Alex Mineiro, aos 39, ambos de cabeça, viraram. A torcida cantou, acreditou. E Finazzi empatou.