Sofrimento e exaustão, a rotina dos atletas Nem a mais moderna tecnologia ? de uniformes, sapatilhas, equipamentos ? ou os avanços da medicina conseguem evitar o enorme sofrimento a que se submetem os atletas que competem no alto nível. A paulista Juliana Paula de Azevedo dos Santos, 20 anos incompletos, recém-saída da categoria juvenil, cruzou a linha de chegada dos 1.500 metros, sexta-feira, no Troféu Brasil Caixa de Atletismo, com o melhor tempo (4min19s16), pernas e pés machucados e passando muito mal. Os ferimentos foram causados pelos pregos das sapatilhas, sua e das rivais. ?É comum a passada da corredora que está na frente atingir quem vem atrás?, comentou, mostrando um arranhão na altura do joelho. Antes de conversar com os jornalistas, recebeu cuidados médicos para se recuperar de um grande mal-estar causado pelo esforço. Leia mais no Estadão